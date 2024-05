Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyoacán, celebró el Día de las Madres con mujeres de la demarcación.

En su mensaje, destacó que ser madre no debería ser una desventaja en la sociedad, sino un símbolo de lucha, valor y compromiso.

Por ello, informó que en Coyoacán se están implementando acciones para garantizar condiciones de igualdad y respeto para las madres de familia.

Acciones de Giovani Gutiérrez en pro de las madres en Coyoacán

Durante su gestión, Giovani Gutiérrez firmó el compromiso 3 de 3 que afirma, ratificará en la próxima administración.

Este va enfocado en no deudores alimentarios, no acosadores y no violentadores familiares.

Asimismo, Giovani Gutiérrez aseguró que promoverá un trato igualitario y de respeto a través de políticas que fomenten el desarrollo pleno de las mujeres y las madres de familia.

Ejemplos de esto incluyen la rehabilitación del edificio administrativo de Caballo Calco No. 22 ; un espacio digno y seguro con áreas para el consumo de alimentos, servicios sanitarios y lactario.

Además, se han implementado acciones específicas como ferias de empleo y atención médica gratuita con el seguro popular coyoacanense.

Del mismo modo, se mantendrán las mastografías gratuitas para la prevención del cáncer, y la recuperación de estancias infantiles, finalizó Giovani Gutiérrez.