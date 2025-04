Emilia Romero fue detenida por el homicidio de Jesús Daniel Flores, quien murió presuntamente luego de ser aventado de un auto en movimiento en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, un reciente testimonio, dado a las autoridades por un presunta amiga de Emilia, señala que su novio “ya estaba muerto” antes de que se cayera del auto y quedara tendido sobre la alfombra asfáltica de Viaducto.

Emilia Romero habría aventado a Jesús Daniel Flores cuando “ya estaba muerto”, de acuerdo con el testimonio de una presunta amiga de la detenida.

Así se puede escuchar en un video compartido por el periodista Carlos Jiménez, donde se escucha a una mujer afirmar que Emilia le dijo que “ya estaba muerto”.

“Cuando me marcó me dijo que estaba muerto, por eso me vine rápido pero ya después me avisó que estaba detenida en la delegación”

Testimonio de presunta amiga de Emilia Romero