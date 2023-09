El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que no va a tener aterrizajes ni despegues de vuelos durante más de cuatro horas el 16 de septiembre, debido al desfile militar por el 213 aniversario de inicio de la lucha de Independencia.

Como ya es costumbre, los vuelos programados se reanudarán una vez que concluya el desfile aéreo militar.

Este aviso se da ya que ha sido publicado en el sistema conocido como ‘Notice to Airmen’ o información para aviadores en su aviso A6886/23 que emite la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Te recordamos la suspensión de operaciones por motivo del desfile aéreo militar, el próximo sábado 16 de septiembre de 9:15 a 13:30 hrs. Para mayor información sobre tu vuelo consúltalo con tu aerolínea. #AICM https://t.co/4wmkQU5pZ6 pic.twitter.com/MpvVoIZjmh — @AICM_mx (@AICM_mx) September 13, 2023

¿Suspenderán actividades en el AIFA el 16 de septiembre?

Cabe recordar que normalmente los aviones que participan en el desfile militar salen de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), no obstante, ahí no se han anunciado suspensiones al respecto, por lo que que se deduce hasta este momento que no habrá suspensión de vuelos.

Los ensayos se hicieron en Tlaxcala, peor se desconoce si partirán desde ahí.

AMLO inaugurará el Tren México-Toluca ‘El Insurgente’ el 15 de septiembre

En este marco, el 15 de septiembre por la mañana, AMLO va a inaugurar el Tren México-Toluca, llamado ‘El Insurgente’ en honor a Miguel Hidalgo y por la noche encabezará el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.

Antes de ese evento multitudinal, en la plancha del Zócalo Grupo Frontera va a ofrecer un concierto y es posible la presentación de Yahritza y su Esencia.

Desfile Militar 2023 estará dedicado al Heroico Colegio militar

El desfile militar del año anterior estuvo protagonizado por la Guardia Nacional. En este año se celebra el bicentenario de la creación de Heroico Colegio Militar, fundado en 1823.

Ello contempla una salva de fruslería y una salva de artillería que dispersará un polvo color carmesí que representa a los cadetes, estas salvas se van a registrar por primera vez en un desfile militar.

Serán 15 piezas de artillería las que desprenderán ese polvo, como parte de la demostración que resulta de actos espectaculares cada año.

Cabe recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elabora sus propios informes que pueden ser:

De gala

Media gala

Campaña

En días pasados, integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ensayaron en la Estación Aérea No. 9 en Tlaxcala y los trabajos fueron supervisados por el general secretario Luis Cresencio Sandoval.

Este año va a haber un detalle pues AMLO no invitará al Poder Judicial porque dijo que no se llevan bien, que a pesar de ser tres poderes los que conforman la Constitución ellos no apoyan su “transformación” y “están a favor de la oligarquía”.