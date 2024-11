Te traemos el corto mexicano Vampiro; aquel que retrata la leyenda del vampiro de la Línea 7 del Metro CDMX.

Si no has oído hablar de la leyenda del vampiro de la Línea 7 del Metro de la CDMX, no te puedes perder de este corto que estamos seguros que te va a helar la sangre.

La Línea 7 del Metro CDMX que va de El Rosario a Barranca del Muerto, ha sido inspiración de muchas leyendas urbanas y de historias de terror que ocurren a diario en la CDMX.

Y aunque ya pasó Halloween, para aquellos que aman las historias de terror del Metro sabemos que el corto Vampiro inspirado en la leyenda del vampiro de la Línea 7 del Metro CDMX, les encantará.

Corto Vampiro Leyenda de la Línea 7 del Metro CDMX (captura de pantalla)

¿De qué trata Vampiro, el corto mexicano de horror de la Línea 7 del Metro CDMX?

El corto Vampiro, está inspirado en la leyenda urbana del vampiro de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, conocida por ser la Línea del Metro más profunda de la ciudad.

Un chico se encuentra en la estación de Metro Aquiles Serdán de la Línea 7 del Metro para ir de regreso a casa.

Aparentemente, el chico está solo en los andenes del Metro; sin embargo, alguien o algo, lo está acechando.

Corto Vampiro Leyenda de la Línea 7 del Metro CDMX (captura de pantalla)

Este corto mexicano sabe combinar la fotografía y la música de una manera armónica, de tal amnera que lograrán helarte la sangre más que una película de terror.

¿Dónde ver Vampiro, el corto mexicano de horror de la Línea 7 del Metro CDMX?

El corto mexicano Vampiro, actualmente lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Lusian Cortes.

Este cortometraje es muy reciente, pues fue publicado el 21 de octubre llevando poco tiempo en la plataforma.

Por lo mismo de tratarse de un cortometraje, el video sólo dura 2 minutos.

La leyenda del vampiro de la Línea 7 del Metro CDMX

La leyenda del vampiro es una de las muchas historias paranormales que circulan entre los usuarios del Metro. Estas leyendas urbanas se entrelazan con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y se convierten en parte de la cultura de los chilangos.

Usuarios que han utilizado la Línea 7 del Metro, especialmente en las noches, han dado testigos sobre sentir una vibra muy pesada y creer que alguien o algo los está observando.