¿Cuál es el cruce más peligroso en la Ciudad de México? Un video muestra la intersección donde ocurren más accidentes viales en la capital del país.

Se trata de la esquina de Peñoles y Plomo, en la colonia Valle Gómez, donde automovilistas, motociclistas y ciclistas se han visto envueltos en no uno, sino varios choques.

¿El cruce más peligroso en CDMX es culpa de las autoridades o de las y los conductores? Esto es lo que se sabe de los accidentes en Peñoles y Plomo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Un video que circula en redes sociales muestra que el cruce más peligroso en la CDMX sería la esquina de Peñoles y Plomo, en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Automovilistas, motociclistas, ciclistas y hasta una patrulla se han visto envueltos en accidentes viales en esta intersección.

De acuerdo con el reporte, las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc indican que no pueden tomar acciones porque se trata de una vía secundaria, por lo que los accidentes continúan ocurriendo.

‼CRUCE PELIGROSO‼ TODO MAL CON LA MOVILIDAD EN LA #CDMX 🚗💥🤦🏼‍♀️ 🔻 #DenunciaCiudadana 🔻 👉 "En la esquina de Peñoles y Plomo, colonia Valle Gómez, los #accidentes continúan ocurriendo. La @AlcCuauhtemocMx ha mencionado que no pueden tomar acciones porque se trata de una vía… pic.twitter.com/SmiieG2Qq7

El video que fue compartido por la cuenta Qué poca madre (@QuePocaMadre_Mx) en X, el pasado 30 de agosto de 2024, muestra en tan solo 1 minuto con 18 segundos , al menos 12 accidentes viales en el que sería el cruce más peligroso de la CDMX.

La mayoría de choques ocurre principalmente entre automovilistas y motociclistas, aunque también han ocurrido entre dos automóviles e incluso, entre una patrulla de la CDMX y un vehículo particular, por lo que parece ser que nadie se salva del cruce más peligroso en CDMX.

Sin embargo, en los comentarios del video, varios usuarios han manifestado que más bien, los accidentes ocurren por no conocer los señalamientos de tránsito como las líneas perpendiculares, que indican alto total pero ninguno respeta.

Hay una línea perpendicular en cada calle antes de las líneas peatonales .. cada auto debe hacer alto total y después continuar… ninguno lo hace .. no es culpa de la señalización es culpa de los autos que no respetamos y no sabemos el reglamento de tránsito.

Roberto Ramirez