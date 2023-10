¿Chinches en Cablebús? Ahora denuncian que este insecto llegó a las alturas del Sistema de Transporte Público Cablebús en la Línea 1.

Esta nueva denuncia se presenta en medio del pánico colectivo por la presencia de chinches en el Metro de la CDMX y hasta en Facultades de la UNAM.

Y es que además de ser insectos desagradables, también pueden proliferarse de manera acelerada y esconderse en cualquier lugar, como la Línea 1 del Cablebús.

Video: Captan a chinche en la Línea 1 del Cablebús

En los últimos días se han viralizado fotografías y videos que sugieren la existencia de una plaga de chinches que azota a la Ciudad de México (CDMX).

Por increíble que parezca, en esta ocasión fue captada una chinche en las alturas de la Línea 1 del Cablebús, que circula de Indios Verdes a Cuautepec.

El insólito avistamiento no pasó desapercibido por los usuarios, quienes rápidamente sacaron sus celulares para tomar evidencia de las chinches “voladoras”.

El metraje que dura apenas unos segundos muestra a una “chinche de cama” caminar de manera solitaria en uno de lo vidros de la cabina del cablebús.

Y aunque es verdad que las chinches pueden esconderse casi en cualquier lugar, los usuarios señalan que probablemente esta chinche la portaba algún usuario, pues no es usual que se reproduzcan en lugares sin tapizado.

No obstante, es importante señalar que la primera aparición de chinches fue denunciada en la Línea A, donde no existen lugares para su reproducción como camas, almohadas, cobijas, etc.

¿Cómo saber si me ha picado una chinche? Esto debes saber

Es usual que cientos de capitalinos confundan sus picaduras ante la presunta plaga de chinches en la Ciudad de México.

Las picaduras de chinche suelen aparecer en grupos de varias manchas hinchadas, usualmente con el centro más oscuro.

A diferencia de las picaduras de mosquito, las picaduras de chinches se asemejan más a una mancha que a una roncha.

Ambas pueden provocar picazón: Al momento, las chinches no representan la proliferación de ninguna enfermedad.