Bebé muere ahogada por comerse una uva

Una bebé murió este sábado ahogada con una uva en Durango.

Se trata de Lía, una bebé de 2 años y 5 meses de edad que al comerse una uva se le atoró la semilla y murió ahogada.

Pese a ser trasladada a la Cruz Roja, la bebé ya no presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió en el sector colonia Universal en el estado de Durango.

Lía y su familia se encontraban comiendo uvas en su casa; sin embargo, una semilla se le atoró a la niña y empezó a ahogarse.

Ante la desesperación de la situación, la mamá de la bebé llamó de urgencia a la Cruz Roja para ayudar a Lía.

No obstante, durante el trayecto al hospital, la bebé quedó inconsciente y al llegar al nosocomio ya no tenía signos vitales. Pese a los esfuerzos por reanimarla no se pudo salvarle la vida.

Tras la muerte de la bebé, las autoridades notificaron a la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes.

Luego de que un agente del Ministerio Público constató la muerte de la bebé, su cuerpo fue trasladado para realizarle una necropsia de ley, para posteriormente ser velada.

Muere bebé de 2 años tras estar 7 horas en el auto

Una bebé de 2 años murió luego de haber estado encerrada en el auto por 7 horas bajo el sol luego de que su madre la olvidara en el interior del vehículo.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en Lisboa, Portugal luego de que la madre dejó a sus otros dos hijos en la escuela desde las 9 de la mañana.

Aparentemente, la mamá habría olvidado a su bebé de 2 años en el interior del auto, el cual dejó estacionado bajo el sol en la calle durante 7 horas.

Cuando los padres se dieron cuenta que la menor no fue la guardería varias horas más tarde, llamaron a la empleada doméstica quien recogía a los otros niños.

Tras verificar que la bebé de 2 años no fue a la escuela, fueron rápido al auto al darse cuenta que la olvidaron y llamaron a servicios de emergencia.

Al llegar los servicios de emergencia, la bebé de 2 años había pasado todo ese tiempo bajo el sol dentro del automóvil.

Esto, según los paramédicos que llegaron al lugar, provocó que la bebé de 2 años olvidada en el automóvil sufriera un paro cardiorrespiratorio.

Tras estar intentando reanimarla por mas de 30 minutos sin éxito, tuvo que ser trasladada al Hospital Santa María, en Lisboa.

Aunque, de acuerdo a los medios, la bebé de 2 años olvidada en el automóvil por más de 7 horas y bajo el sol, ya había muerto cuando llegó al hospital.