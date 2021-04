Tribunal revertirá ilegalidad contra Raúl Morón: Equipo Jurídico

Confían en que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituirá candidatura de Raúl Morón en Michoacán

Durante una rueda de prensa se informó que la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de la candidatura de Raúl Morón, a la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, será revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la rueda de prensa, Leonel Godoy, junto con el equipo jurídico de Raúl Morón, dijo que en el transcurso de este miércoles 7 de abril, o antes del cierre esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituirá los derechos político-electorales de su representado.

Ilegalidad contra Raúl Morón

Godoy Rangel, junto con por Julisa Suárez Bucio y Adolfo Ríos, integrantes del cuerpo jurídico, descartaron que Raúl Morón haya incidido en una falta de transparencia en la comprobación de los gastos como coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación

Nuevamente tuve audiencia virtual con los magistrados del @TEPJF_informa en defensa de mi derecho a ser votado y el de los michoacanos a votar, ante la atropellada decisión del @INEMexico, porque la razón y la legalidad nos respaldan. #NadaNosDetiene pic.twitter.com/Rh2ZEngMOk — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) April 6, 2021

Y afirmaron que su representado, Raúl Morón, hizo lo propio ante la dirigencia nacional de Morena desde el 1 de febrero; explicaron que el representante “presentó, en calidad de coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, un informe de gastos ante la dirigencia nacional de Morena, cuando la ley electoral no lo obligaba a hacerlo”.

Esto debido a que “la convocatoria del partido no reconoció un periodo de precampañas en su contenido, y es precisamente lo que está señalando injusta e ilegalmente el INE, que nuestro coordinador no expuso sus gastos como precandidato, cuando no hizo precampaña”.

Ése mismo informe, dijo, fue presentado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ante el INE desde el pasado 22 de marzo, “cuando de manera injusta e ilegal, el órgano electoral sesionó para resolver en contra de la candidatura de Raúl Morón”

Por ello, se justificó que se presentara un recurso de apelación por parte del CEN de Morena en contra de dicha de resolución, así como un Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano por de Raúl Morón.