Instalan en Aguascalientes Comités en Defensa de la Cuarta Transformación

México.- Morena en Aguascalientes instaló los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación (4t) en una reunión interna de organización.

Arturo Ávila, candidato del partido a la alcaldía de Aguascalientes, señaló en redes sociales que se trata de un llamado en defensa de la transformación que se ha buscado en el país.

Al despedir al Partido Acción Nacional (PAN) de manera simbólica y dar la bienvenida a Morena, dijo que para el estado viene un cambio .

¿Que creen? En #Aguascalientes viene un cambio, llegó la hora de la gente buena, llegó la hora del buen Gobierno. Bienvenido @PartidoMorenaMx !! Adiós @AccionNacional. Moraleja: hay que aprender a gobernar para la gente y solo para la gente. Instalamos los comités de Defensa. pic.twitter.com/YKtgEHkaZS — Arturo Ávila (@arturoavila_mx) — Arturo Ávila (@arturoavila_mx) February 27, 2021

Arturo Ávila se dice entusiasmado ante Comités

Se refirió a que es hora de la gente buena y de que se gobierne para la gente bajo los principios de " no mentir, no robar y no traicionar ".

Arturo Ávila se dijo entusiasmado al ver la respuesta de la gente al llamado a la defensa de la transformación y el cambio, que servirán para darle una vuelta a la historia de su estado.