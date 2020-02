Asesinan a balazos a la locutora Aracely Alcocer en Ciudad Juárez

La locutora de 37 años trabajaba para Grupo Radiorama y fue asesinada afuera de su domicilio en el estado de Chihuahua.

México.- Aracely Alcocer, locutora de la estación de radio La Poderosa de Grupo Radiorama, fue asesinada a balazos afuera de su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El asesinato ocurrió la tarde del martes 18 de febrero en la colonia El Barreal y de momento no existe información sobre los motivos del ataque armado o la identidad de los responsables, señala el diario La Jornada.

La locutora de 37 años que se hacía llamar “Bárbara Greco” fue reconocida por sus familiares en el Servicio Médico Forense y de acuerdo con los testimonios su muerte se produjo en el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre.

Locutora fue asesinada afuera de su casa en Ciudad Juárez

En una de sus últimas publicaciones, Aracely Alcocer se refirió al feminicidio de la niña de 7 años Fátima Cecilia en la Ciudad de México, al afirmar: “las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”.

De acuerdo con versiones extraoficiales manejadas por la policía municipal, la locutora habría recibido dos balazos en la cabeza de 12 tiros que se efectuaron en su contra cuando llegaba a su domicilio, puntualiza netnoticias.mx

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua será la responsable de indagar el asesinato, mientras la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) pidió el esclarecimiento del incidente y envió sus condolencias.