Quiero informar que me realicé la prueba COVID-19 y el resultado fue positivo; por fortuna me encuentro bien y sin síntomas, mi oxigenación y temperatura están dentro del rango normal; daré seguimiento a las recomendaciones de las instituciones médicas, no bajemos la guardia. pic.twitter.com/O14Q3KNKsz

— Anabell Ávalos Z (@AnabelAvalosTlx) January 8, 2021