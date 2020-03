En la crisis sanitaria Guanajuato se mantiene en Fase 1. Aplica Secretaría de Seguridad Pública protocolos sanitarios en los Centros Penitenciarios

Silao.- Mientras que el estado de Guanajuato se mantiene en Fase 1, sin transmisión comunitaria ante la contingencia del coronavirus Covid-19 los protocolos sanitarios se extienden a los Centros Penitenciarios, tanto en operaciones de vigilancia, como en prevención y revisión de la Secretaría de Seguridad Pública.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado, informó que de acuerdo a la última actualización del sistema de vigilancia epidemiológica en la entidad se tienen registrados 4 casos confirmados de Covid-19, 22 en investigación y 58 descartados.

El funcionario dijo que la búsqueda de posibles casos de coronavirus se mantiene a través de las 15 Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Centinela , distribuidas de manera estratégica en el estado.

El secretario destacó el trabajo preventivo y de coordinación que tiene el Sistema de Salud Guanajuato con instancias federales como el IMSS, el ISSSTE, y la SEDENA, así como el sector privado con hospitales y laboratorios certificados para dar seguimiento o en su caso detectar casos de Covid-19.

“Seguimos trabajando, estamos en la adquisición de más equipo médico, para fortalecer a nuestras unidades, que no haya falta de insumos, camas de hospitales, de ventiladores, esta enfermedad no tiene vacuna, no tiene un tratamiento específico, por lo tanto lo que más nos protege son las medidas preventivas” Daniel Alberto Díaz Martínez

Díaz Martínez llamó de nuevo a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente con los adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, y pidió a la población permanecer en sus hogares, así como limitar el número de visita de los pacientes que se encuentran en los hospitales, entre otras medidas preventivas.

Especialmente el secretario llamó a mantener la calma y evitar difundir noticias falsas sobre este tema. Para ello, invitó a la ciudadanía a consultar el sitio oficial https://coronavirus.guanajuato.gob.mx y el número telefónico 800 SALUD.

Evocó las recomendaciones del Decálogo Covid-19 como son, lavarse con agua y jabón las manos periódicamente, al toser o estornudar usar el ángulo interno del codo o usar un pañuelo; mantener una distancia de social de un metro en lugares públicos, evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Díaz Martínez, observó que se llevan a cabo reuniones de capacitación y atención con centros laborales, comerciales, turísticos y de servicios para que se apliquen las medidas de prevención contra la pandemia.

Y recordó que en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en las llegadas y salidas se lleva a cabo un operativo de vigilancia para detectar cualquier riesgo de contagio.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dio a conocer que en todas las actividades del Sistema de Seguridad de Guanajuato, se aplican los protocolos sanitarios para evitar la expansión de la enfermedad.

En cuando a la seguridad sanitaria para al Sistema Penitenciario dijo que se aplicó la suspensión del ingreso de alimentos, la visita conyugal, visita a locutorios y todo tipo de visita, salvo aquellas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y defensores público o privados.