Alcaldesa de Aguascalientes da negativo a prueba de Covid-19

Llama a la comunidad a ser cuidadosos y responsables con la información que se maneja en las plataformas de redes sociales

Aguascalientes.- Tras hacer un llamado a ser responsables y cuidadosos con los mensajes que se trasmiten en redes sociales, la alcaldesa de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel mostró un examen médico que comprueba que no está enferma del coronavirus Covid-19.

La munícipe hizo público un video en el que habla de la situación que está pasando en el mundo y en México por el embate de la enfermedad del llamado coronavirus.

“En lo personal, con total responsabilidad y atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, el día de ayer me realicé la prueba correspondiente. Los resultados me han sido entregados y afortunadamente se descarta el contagio, es decir, que tenemos un resultado negativo, no como se publicó en las páginas falsas con la intención de desunirnos como sociedad” María Teresa Jiménez Esquivel

Jiménez Esquivel puntualizó que tras su experiencia reciente, le quedó claro que nadie está exento de poder contraer la enfermedad o ser un portador del virus.

Les tengo un mensaje a todos los ciudadanos de Aguascalientes. #QuédateEnCasa #ElCorazónDeMéxico pic.twitter.com/Rc2FkBoAuv — Tere Jiménez (@TereJimenezE) March 18, 2020

Por eso reconoció que es tan importante adoptar todas las medidas preventivas y que con “enorme responsabilidad” hacer un frente común para superar la contingencia.

La alcaldesa recordó las sencillas medidas como evitar el saludo de mano, no salir de casa si no es necesario, atender todas las recomendaciones del sector salud y sobre todo estar bien informados.

“Los mexicanos hemos superado grandes retos y afrontado grandes dificultades. Es tiempo de sumar voluntades para que muy pronto esta contingencia que vivimos, sea otra prueba superada. Hoy Aguascalientes se queda en casa, pero está de pie. Hoy todos somos uno y juntos lograremos que el corazón de México siga latiendo con la intensidad de siempre. Podemos lograrlo” María Teresa Jiménez Esquivel

La munícipe pidió no caer en pánico pero sí asumir la responsabilidad que a cada uno nos corresponde en lo personal empezando por la casa.

En todas las áreas del @MunicipioAgs implementamos medidas de prevención para evitar el contagio de Coronavirus (COVID-19) y cuidar la salud tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía. Hagamos equipo por el bien de Aguascalientes. pic.twitter.com/CZNc2sU0yO — Tere Jiménez (@TereJimenezE) March 19, 2020

Desde su cuenta de Twiter, @TereJimenezE a donde colgó el video, más temprano Tere Jiménez, como la conocen dio a conocer las medidas que adoptó su administración para evitar los contagios.