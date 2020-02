Pide alcalde de Culiacán que paro nacional mejor sea de "trabajar doble"

Jesús Estrada Ferreiro aseguró que no entiende en qué beneficia el paro nacional de mujeres a la erradicación de la violencia de género.

México.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, cuestionó el paro nacional Un día sin Nosotras, y explicó que la propuesta debería ser de trabajar doble, para demostrar “que quieren contribuir” y pidió que le expliquen los motivos del paro del 9 de marzo.

Entrevistado para un medio radiofónico de Culiacán el alcalde explicó que no entiende la contribución del no trabajar de mujeres para erradicar la violencia de género.

"¿Por qué en horas laborables? ¿Por qué no decimos ‘mejor vamos a trabajar doble para demostrar que queremos contribuir?" Jesús Estrada Ferreiro. Alcalde de Culiacán

Además, aseguró que si se le explica y lo entiende “será el principal promotor de la iniciativa”, para que ni los hombres trabajen.

El edil acusó que no es falta de sensibilidad, sino de inteligencia de su parte.

"A la mejor no es falta de sensibilidad, a la mejor es falta de inteligencia, de comprensión mía para entender qué tiene que ver el no trabajar un día completo con resolver el tema de la violencia contra las mujeres. Si alguien me lo explica, lo entiendo. Tenga la seguridad de que seré el principal promotor de que nadie trabaje, ni los hombres tampoco, para apoyar esa causa" Jesús Estrada Ferreiro. Alcalde de Culiacán

Según Estrada Ferreiro, el sector privado sí puede sumarse al paro, incluso apoyándolo toda la semana, pero el sector público en todos sus niveles no tiene derecho a faltar porque opera con dinero del pueblo.

Por ende se ofreció a participar en una marcha.