Alcalde de Caborca viaja a otro municipio para vacunarse en Sonora

México.- El alcalde de Caborca, Sonora, Librado Macías González, viajó a otro municipio para vacunarse contra el Covid-19, y argumentó que “habían sobrado dosis” y como tiene 66 años de edad, tenía el derecho de vacunarse de acuerdo al Plan Nacional Nacional de Vacunación.

En redes sociales, se difundió la fotografía del alcalde de Caborca, Librado Macías, recibiendo la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, del lote que se destinó a la vacunación de personas adultas mayores de zonas vulnerables.

Alcalde de Caborca dice que se vacunó porque sobraron dosis

El alcalde de Caborca, Librado Macías, dijo que recibió una llamada de una persona “desconocida” quien le aviso que en el municipio de Oquitoa habían sobrado seis dosis de la vacuna de AstraZeneca. Le habrían dicho que sí no se aplicaban las vacunas se “echarían a perder”.

Por ello, el alcalde viajó por 35 minutos para inmunizarse en el municipio de Oquitoa y señaló que también es adulto mayor, tiene 66 años de edad, de acuerdo con declaraciones en una entrevista radiofónica.

“Pues también yo soy adulto mayor y también estoy en la primera línea, yo diario recibo gente, nunca hemos cerrado la presidencia municipal (…) No quité a nadie para vacunarme yo… fui y me vacuné, a lo mejor no fue lo correcto, pero no me brinqué ninguna línea” Librado Macías, alcalde de Caborca

Alcalde se vacunó en un municipio con 496 habitantes

El municipio de Oquitao tiene una población con 496 habitante s y 156 viviendas, mientras el municipio de Caborca cuenta con 89 mil 122 habitantes y 26 mil 298 viviendas, por ello en dicha localidad no se distribuyeron las vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 18 de febrero, la Secretaría de Salud de Sonora informó que tenía un avance del 68 por ciento de la vacunación contra el Covid-19 en zonas rurales, las cuales se distribuirían en 52 localidades de 45 municipios de la entidad.

Ante las situaciones de la vacunación del alcalde, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich informó que giró una instrucción formal a los funcionarios del gobierno de la entidad para que respeten el Plan Nacional de Vacunación.