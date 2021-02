La iniciativa de reforma en contra del aborto en Aguascalientes se aprobó con 18 votos a favor.

México.- Diputados del Congreso de Aguascalientes aprobaron una iniciativa de reforma que criminaliza el aborto dado que instituye el “ derecho a la vida desde la concepción ”. La aprobación se logró con 18 votos a favor, 8 en contra y una abstención.

De acuerdo con el diario Reforma, a favor de la reforma contra el aborto votaron 14 diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), así como del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes otorgaron los cuatro votos restantes.

Por el otro lado, cuatro de los votos en contra fueron del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el quinto fue en abstención, correspondiendo al diputado José Manuel González Mota.

Diputado justifica voto contra aborto mediante anécdota de "dedo en el ano"

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Augusto López, fue exhibido en redes sociales con un video porque justificó su voto contra el aborto durante su participación en la discusión de la iniciativa de reforma en el Congreso de Aguascalientes mediante el argumento del " dedo en el ano ".

Apelando a su experiencia como docente, contó una anécdota donde citó el presunto pleito de dos campesinos que cultivaban sandía, mientras pintaba dedo para explicar su punto:

“Este dedo que está aquí ¿de quién es? Si te la meto hasta adentro en esa parte que empieza con c y termina con o, ¿de quién sigue siendo el dedo?” Sergio Augusto López. Diputado del PVEM

El diputado del PVEM afirmó que al igual que el dedo, “el bebé no es de la mujer”, declaración que generó una oleada de respuestas entre usuarios de redes sociales, incluida la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien aseveró que el argumento sólo ponía de relieve el trasfondo para “el control de los cuerpos de las mujeres”.

Este tipejo es Sergio Augusto López, ocupa un curul en el @HCONGRESOAGS, es diputado plurinominal por el @partidoverdemex



Así se expresó desde la tribuna contra quienes están a favor de despenalizar el aborto. Así el insulto y la mofa vs las mujeres que deciden abortar.



🤬🤬🤬 pic.twitter.com/63vjsmmF9y — Enea Salgado (@Enea_Salgado) — Enea Salgado (@Enea_Salgado) February 12, 2021

¿Qué dicen organizaciones sobre reforma contra aborto en Aguascalientes?

Distintas organizaciones y activistas en el estado de Aguascalientes se pronunciaron sobre la reforma contra el aborto, incluso la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández , llamó a los diputados del partido a no aprobar la iniciativa dado que atenta contra la salud de las mujeres y el derecho a decidir.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes destacó que la iniciativa de reforma criminaliza el aborto, aunque esperable debido a las “deudas políticas” en campaña, pese a que es inconstitucional a nivel federal.

Actualización: se aprobó la reforma constitucional que "protege la vida desde la concepción", criminalizando el aborto en Aguascalientes.Esta era una reforma que sabíamos pasaría debido a las deudas políticas de campaña. Sin embargo es una reforma inconstitucional a nivel federal https://t.co/H5MAlHjs4g — OVSG AGS (@FeministAgs) — OVSG AGS (@FeministAgs) February 12, 2021

Mientras la organización Católicas por el Derecho a Decidir , acotó que la protección a la vida desde la concepción dejaba desprotegidas a mujeres víctimas de violencia sexual, mientras limitada el alcance de sus derechos humanos.

Proteger la vida desde la concepción desprotege a muchas mujeres que son víctimas de violencia sexual y limita el alcance de sus derechos. @HCONGRESOAGS debe respetar nuestro #derechoadecidir. — Católicas México (@CDDMexico) — Católicas México (@CDDMexico) February 12, 2021

Por otra parte, la activista Dahlia de la Cerda de la organización Morras Help Morras puntualizó que la reforma per se no criminaliza a las mujeres porque ni incrementa las penas por aborto si sus causales, ni siquiera prohíbe el uso de misoprostol amparado por la Norma Oficial Mexicana 046.