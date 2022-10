Uno de los estrenos más recientes en Netflix ha estado enamorando a todos y es por eso que todos hablan de la serie Desde Cero con Zoe Saldaña.

Desde Cero con Zoe Saldaña, actriz de 44 años, es una miniserie de 8 episodios en Netflix que cuenta una romántica pero trágica historia de amor entre una artista y un chef.

Pero tal ha sido la acogida de la serie de Netflix, que está causando furor entre los espectadores.

Desde Cero, la romántica y trágica historia está basada en un libro

El más reciente estreno de Netflix estrenado el pasado 21 de octubre, la serie Desde Cero, está siendo todo un fenómeno en la plataforma.

La serie está basada en el libro F rom Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de Tembi Locke, aunque de momento no se sabe si Desde Cero tendrá una segunda temporada.

Sinopsis de Desde Cero, serie de Netflix

Amahle “Amy” Wheeler es una estudiante estadounidense en Italia que conoce y se enamora de Lino, un chef siciliano. Cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ven amenazados, las familias se unen.

Reparto de Desde Cero, serie de Netflix

Zoe Saldaña como Amy

Eugenio Mastrandrea como Lino

Kellita Smith como Lynn

Danielle Deadwyler como Zora

Keith David como Herschel

Riberalta Rigano como Biagia

Paride Benassai como Giacomo

Lucia Sardo como Filomena

Medalion Rahimi como Laila

Saad Siddiqui como Dr. Atluri

Judith Scott como Maxine

Jonathan Del Arco como David

Trailer de Desde Cero, serie de Netflix