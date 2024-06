La telenovela donde sale Nicola Porcella, El Amor No Tiene Receta, está siendo funada por un descarado comercial que metieron porque le quitó toda la seriedad al drama.

Sin duda, El Amor No Tiene Receta es una de las nuevas telenovelas que enganchó al televidente, pero lo forzado de sus comerciales están quitando toda credibilidad a los actores.

Y es que en redes sociales no solo andan funando a El Amor No Tiene Receta, sino también otra telenovela de Televisa que aplicó la misma del comercial forzado que está de no parar de reír.

El Amor No Tiene Receta, la telenovela con Nicola Porcella, desata la burla por un comercial bien forzado

¿Qué culpa tiene Nicola Porcella? El actor peruano llevó toda la atención hacia la telenovela El Amor No Tiene Receta, pero por sus comerciales forzados ya se está perdiendo el interés.

Sin duda, telenovelas como la de Nicola Porcella -de 56 años de edad- siempre estarán presentes en las familias mexicanas, aunque con el pasó del tiempo la producción busque como monetizarlas.

Y es que así como pasa en algunas series, podcast o videos en YouTube, en redes andan ventilando que El Amor No Tiene Receta anda metiendo comerciales, pero ni se nota que son forzados.

Por un video en TikTok, se comenzó a viralizar el momento en que un comercial forzado es el protagonista de El Amor No Tiene Receta, la telenovela donde debuta Nicola Porcella como actor.

Parte del elenco de el amor no tiene receta. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Y es que a pesar de que no es Nicola Porcella el que hace el comercial forzado, sí deberían intentar para ver si a él le sale más natural.

Según lo mostrado en la producción de Juan Osorio, la familia protagonista está a punto de salir de urgencia cuando Claudia Martin en su papel de Paz, se regresa por algo importante que tiene que llevar.

Es ahí donde Claudia Martin aparece con dos shampoos marca Sabilé, pero no solo mostrando la marca y la botella, sino que lanza todo el comercial completo sobre los beneficios que tiene al cabello.

Aquí la muestra del comercial forzado en El Amor No Tiene Receta, que televidentes se quejan de quitarle seriedad a su telenovela favorita.

No solo El Amor No Tiene Receta con Nicola Porcella, la funa también le llegó a Vivir De Amor

Así como El Amor No Tiene Receta está siendo funado por su comercial forzado de Sabilé, la telenovela Vivir De Amor está pasando por lo mismo por una promoción que metió.

Queda claro que se tiene que buscar cómo monetizar más con las telenovelas, pues así como pasó en El Amor No Tiene Receta, sucedió en Vivir De Amor y la burla no se perdona.

Elenco de vivir de amor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Según la escena mostrada, Kimberly Dos Ramos -Angelli Rivas- rocía un poco de aromatizante en su casa, cuando Mariluz Bermúdez -Fátima Aranda- detecta el aroma y procede a preguntar ¿qué es?

Enseguida, el personaje de Kimberly Dos Ramos lanza el comercial de Glade con su aroma fresh on shine, lanzando toda la promoción descaradamente.

Cabe destacar que los comerciales forzados no son tema de la producción, pues El Amor No Tiene Receta es de Juan Osorio, mientras que Vivir De Amor es de Salvador Mejía.