Esta emotiva miniserie de Netflix te atrapará por su trama real en solo 4 capítulos. Nos referimos a Poco Ortodoxa.

La miniserie de Netflix está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, ‘Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots’.

Poco Ortodoxa es la miniserie de Netflix sobre una judía que huye de su matrimonio

Poco Ortodoxa, serie de Netflix (Netflix)

Sinopsis de Poco Ortodoxa, la serie de Netflix

Poco Ortodoxa, emotiva miniserie de Netflix que dura 4 capítulos, trata sobre una joven judía que fue obligada a casarse para procrear .

Sin embargo, luego de fallar en su “tarea”, huye de su matrimonio arreglado para cumplir sus sueños en la música.

La sinopsis de Unorthodox, serie de drama en Netflix, destaca en su trama:

“Desde que nació, vive en una comunidad jasídica de Nueva York. Su infértil matrimonio de un año no hace feliz a nadie. Si tan solo pudiera huir y ser libre.” Netflix

Reparto de Poco Ortodoxa, la serie de Netflix

Poco Ortodoxa se estrenó en 2020 como miniserie de Netflix en el género drama, bajo la dirección de María Schrader.

El reparto de Poco Ortodoxa está compuesto por los talentos de:

Shira Haas

Amit Rahav

Jeff Wilbusch

Alex Reid

Ronit Asheri

Delia Mayer

Dina Doronne

David Mandelbaum

Yousef “Joe” Sweid

Dennenesch Zoudè

Isabel Schosnig

Aaron Altaras

Tamar Amit-Joseph

Safinaz Sattar

Langston Uibel

Aziz Dyab

Tráiler de Poco Ortodoxa, la serie de Netflix

Poco ortodoxa, Unorthodox, es la miniserie de Netflix que no te puedes perder. Aquí te dejamos su tráiler oficial.