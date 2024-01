David Gail -actor de Beverly Hills 90210- murió a los 58 años de edad y esto se sabe de su trayectoria.

El viernes 19 de enero murió David Gail, según comunicó su hermana Katie Colmenares la tarde de este domingo.

La familia del actor no dio más detalles sobre su muerte, pero David Gail siempre será recodado por su personaje de “Stuart Carson” en la famosa serie Beverly Hills 90210.

David Gail participó en múltiples series de televisión

El actor David Gail nació el 27 de febrero de 1965 en Tampa, Florida y es recordado por sus múltiples roles en Beverly Hills 90210.

Participó en producciones de televisión como:

Doogie Howser

Murder, she wrote

Perfect Opposites

General Hospital

Blacksad: Under the Skin

Robin’s Hoods

En 1991 se unió al elenco de Beverly Hilss 90210, donde inició interpretando al botones llamado “Tom” y después encarnar a “Stuart Carson”, el prometido de “Brenda Walsh” -interpretado por Shannen Doherty.

Muere el actor David Gail (Instagram/@davidgail16)

Durante una emisión del podcast Beverly Hills 90210, David Gail describió su trabajo con Shanne Doherty como una muy buena experiencia y llena de diversión.

También incursionó en el cine con el filme “Bending all the rules” en 2002, compartiendo créditos con actores como Bradley Cooper.

Su última película fue en 2008, llamada “The belly of the beats” y prestó su voz para el videojuego “Blacksad: Under the skin” en 2019.

La familia de David Gail no reveló la causa de su muerte

La hermana de David Gail reveló su muerte un días después y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales como su “mejor amigo”.

“Prácticamente no ha habido un solo día en mi vida en el que no estuvieras a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa” escribió la hermana del actor.

La noticia también fue revelada por Pete Ferriero, productor del podcast Beverly Hills 90210, quien compartió fragmentos de las apariciones de David Gail en su programa.

La hermana de David Gail no dio detalles sobre su muerte, pero seguidores del actor manifestaron sus condolencias y aseguraron que dejó un gran vacío en la industria del entretenimiento.