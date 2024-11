Falta menos de un mes para Navidad, es por ello que tenemos el capítulo de Peppa Pig y George conocen a Santa Claus que está en YouTube.

Peppa Pig y George conocen a Santa Claus es el tradicional capítulo de Navidad de todas las series animadas y live action.

Aunque sin meter tanto el tema del “espíritu navideño”, además de tener un pequeño cameo de Suzy Oveja y a una Peppa Pig enojada con su amiga.

Aunque como suele suceder en los especiales navideños, todas las cosas se arreglan al final gracias a “La Magia de la Navidad”.

Peppa Pig y George conocen a Santa Claus (Hasbro)

¿De qué trata Peppa Pig y George conocen a Santa Claus? El capítulo en YouTube

Peppa Pig y George conocen a Santa Claus, que puedes ver en YouTube, muestra a la niña y su hermano emocionados porque ya es Navidad.

Despertando a todo el mundo para que se enteren que ya es Navidad, aunque son las 3 de la mañana y todos los adultos de la casa solo quieren dormir.

Ya en la tarde, abren sus regalos; pero Peppa está triste porque no recibió nada, incluso le grita a Suzy Oveja porque ella si tuvo una muñeca.

Es aquí donde Peppa Pig y George conocen a Santa Claus, pues llega a la casa de los abuelos Cerdito, ya que se le olvidó dejarle un regalo a la niña.

¿Dónde ver en YouTube el capítulo de Peppa Pig y George conocen a Santa Claus?

Como ya mencionamos, puedes ver Peppa Pig y George conocen a Santa Claus en YouTube sin ningún problema, además está doblado completamente al español..

Peppa Pig y George conocen a Santa Claus es el primer capítulo de un maratón que dura una hora.

También puedes encontrar este episodio en Max, que es donde están todas las temporadas de la popular serie animada; aunque necesitas la suscripción al servicio.

Si no cuentas con Max y no te interesa contratarlo, aquí te dejamos el maratón completo de Peppa Pig en Navidad que está en YouTube, para que no lo tengas que buscar.