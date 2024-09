En el capítulo del día de hoy, les traemos a Peppa Pig aprende primeros auxilios en YouTube.

En Peppa Pig aprende primeros auxilios, la pequeña cerdita es atendida luego de que sufre una pequeña lesión.

Donde aprende no solo cómo son los cuidados inmediatos de una herida, también que los accidentes son algo que no se puede evitar.

Aún así la pequeña niña sufre un poco debido a el dolor que siente en su herida, pues es de las pocas veces en que se ha lastimado de manera evidente.

Peppa Pig aprende primeros auxilios (Hasbro)

¿De qué trata el capítulo de Peppa Pig aprende primeros auxilios?

El capítulo de Peppa Pig aprende primeros auxilios que está en YouTube nos muestra a la cerdita en una carrera junto a si amigo, Danny Perro.

Sin embargo, las cosas se ponen delicadas cuando Danny Perro tira sin querer a su amiga, por lo que llevan a la cerdita con la Señorita Liebre.

Es aquí donde Peppa Pig aprende primeros auxilios, pues la Señora Liebre le atiende el raspón que tiene en una rodilla.

Además de que le menciona que los accidentes suelen pasar, por lo que no debe de preocuparse tanto, pues se pondrá bien en poco tiempo.

Peppa Pig aprende primeros auxilios (Hasbro)

¿Dónde ver el capítulo de Peppa Pig aprende primeros auxilios?

Como ya mencionamos, el capítulo de Peppa Pig aprende primeros auxilios se puede ver en YouTube.

Al igual que otros capítulos en YouTube, el de Peppa Pig aprende primeros auxilios forma parte de un maratón que dura dos horas.

Aunque el episodio que aquí mencionamos es el primero en aparecer, por si no querías ver tantos capítulos de Peppa Pig antes de dar con este.

Lamentablemente si no te gusta el formato de maratón, no hay otra forma de ver este episodio; no lo encontrarás en Max, pues se trata de uno de los especiales para YouTube.

Así que aquí te dejamos el video completo de Peppa Pig aprende primeros auxilios, para que lo veas sin problemas.

