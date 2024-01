Macky González de 34 años de edad, tuvo que ser hospitalizada por sufrir una fuerte infección en Exatlón México, te compartimos su estado de salud.

Desde hace unos días se ha notado la ausencia de Macky González en la competencia, ya que tuvo que ser internada en el hospital.

Los televidentes expresaron su preocupación por la atleta, por lo que apareció ante las cámaras en una camilla detallando que fue lo que le ocurrió expresando que le esta pasando muy mal.

Como sabemos, a lo largo de la carrera de Macky González ha alcanzado gran parte de su fama gracias al trabajo que ha realizado en las temporadas de Exatlón México.

Sin embargo, le ha pasado muy mal en esta nueva edición del programa, pues se le ha visto involucrada en varios accidentes durante los circuitos y una vez más preocupa su estado de salud.

En las recientes transmisiones de Exatlón México, los internautas se han preocupado al ver que Macky González no ha participado en ninguno de los circuitos.

De inmediato en redes sociales comenzaron a circular las teorías sobre el verdadero motivo de la ausencia de la competidora estrella.

Varios internautas apuntaban que habría sufrido una lesión que le impedía competir.

Luego de no saber de ella, Macky González apareció en una camilla y explicó que durante un circuito se encontró con una púa que se le clavo en una pierna lo que le ocasiono una infección.

“Hola amigos, estoy en un hospital y que pena que me tengan que ver en esta situación pero les voy a contra lo que me esta pasando. En el circuito de lodo me encontre una púa y se me clavó y se acerco al hueso y tengo que estar con lavados donde se me infecto la herida.”

Macky González