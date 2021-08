Leopoldo Gómez se despide de Tercer Grado

El periodista Leopoldo Gómez, que recientemente se convirtió en presidente de Noticias Univisión, se despidió de Tercer Grado, programa que condujo por más de 15 años, como responsable de Noticieros Televisa.

En la emisión de Tercer Grado del 18 de agosto, Leopoldo Gómez se despidió del programa y agradeció a Televisa y a los periodistas que lo acompañaron en las transmisiones.

Tercer Grado es un programa de análisis y discusión que se transmite por Televisa, todos los miércoles a las 23:00 horas. El programa siempre fue conducido por Leopoldo Gómez y en él se abordan temas de la vida política de México y la agenda nacional.

“Hoy me despido de este programa que he tenido el privilegio de conducir desde hace más de 15 años. Lo hago feliz por la oportunidad que tuve de compartir la mesa con quienes hoy me acompañan y con quienes lo hicieron en el pasado”

Leopoldo Gómez