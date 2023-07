En un momento emotivo, Laura G se rompe al confesar las verdaderas razones de su renuncia a Venga la Alegría.

A través de sus redes sociales, Laura G comparte con sus seguidores las razones de su salida de Venga la Alegría poniendo un alto a los rumores de su despido como lo habían asegurado.

Laura G abrió su corazón y comparte que su decisión es parte de volver a empezar en su vida familiar y laboral, sin embargo sabe que tomó la mejor decisión.

Uno de los programas que ha sufrido cambios a lo que va del año, es Venga la Alegría quien ha enfrentado la salida de 4 conductores y la integración de nuevos.

Ahora es un hecho que Laura G se despide del matutino de TV Azteca después de 4 años al aire y ser una de las conductoras principales de Venga la Alegría.

A pesar que sus detractores no dejaron pasar un solo día sin pedir el despido de Laura G de la emisión de Venga la Alegría ahora esto es una realidad.

Laura G ha confesado que su último programa será el próximo viernes 28 de julio de 2023.

Laura G a través de sus redes sociales ha confesado las verdaderas razones de su inesperada salida de Venga la Alegría, poniendo alto a los rumores de su despido.

Empezó a declarar que el lunes 31 de julio de 2023 termina su contrato y decidió no renovarlo para tomar un descanso laboral y dedicar tiempo a su familia.

“Llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante porque es una programa donde tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos y yo lo sé perfectamente, no se critica absolutamente de nada, pero estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no quiero perderme absolutamente nada de ellos”,.

Laura G