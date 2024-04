Max tiene una gran apuesta con su próxima serie de Harry Potter, la cual será una de las más ambiciosas de la historia, por su duración y presupuesto.

Ya antes se había hablado que la serie de Harry Potter en Max tendría siete temporadas, correspondientes a cada uno de los libros de J. K. Rowling.

Esto se traduciría en una duración de unos 10 años, si se toma en cuenta que actualmente producir nuevas temporadas de series es más tardado que hace 20 años.

Dando como resultado la serie más cara de la historia o una de las más caras, cuando esta haya finalizado.

Harry Potter (Warner Bros)

Max dará un presupuesto mayor a Harry Potter que a House of the Dragons y Game of Thrones

En una reciente actualización de la serie de Harry Potter, Casey Bloys, CEO de la marca HBO dentro de Warner Bros. Discovery, habló de lo que costará el proyecto.

Señaló que se tiene pensado asignarle un presupuesto similar o superior a Harry Potter del que tiene actualmente House of the Dragon en Max.

Para que se den una idea, cada temporada de House of the Dragon cuesta 2.1 mil millones de pesos, que de por sí ya es una cifra superior que varias temporadas de Game of Thrones.

Todo con el fin de asegurar la calidad del producto, de acuerdo con el mismo CEO, dejando la puerta abierta a que el presupuesto escale si la serie es un éxito.

Analistas consideran que para el final, el costo total de la serie podría ascender a más de 17 mil millones de pesos.

Con esto se colocaría como el producto de entretenimiento serializado más caro de la historia, superando a The Lord of the Rings: The Rings of Power, si esta última se llega a completar.

Harry Potter (Warner )

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter en Max?

Dadas las proporciones del proyecto, Max se está tomando su tiempo para desarrollar la serie de Harry Potter.

Aunque se dieron los primeros indicios de la serie de Harry Potter en Max en 2022 y se anunció oficialmente en 2023, no veríamos el primer capítulo hasta dentro de un par de años.

De hecho, se estima que la serie de Harry Potter no se estrenará antes de 2026, cuando ya se tenga un plan de acción concreto al respecto.

Sin olvidar que primero se quiere finalizar House of the Dragon para que ambos productos no se canibalicen entre sí, ya que son del mismo género y apuntan a audiencias similares.

Harry Potter (Warner Bros.)

Con información de Movieweb