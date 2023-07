Kristal Silva no se guardó nada a la hora de quejarse de Laura G en Venga la Alegría y así explotó de la desesperación.

Kristal Silva -de 31 años de edad- aprovechó una sección especial de Venga la Alegría para quejarse de su compañera y “amiga” Laura G.

“La Cueva del Desahogo” continúa recibiendo las quejas y disgustos de los conductores de Venga la Alegría, y esta vez fue Kristal Silva la más polémica.

Kristal Silva se mostró exhausta y lo hizo notar en la sección “La Cueva del Desahogo” de Venga la Alegría, al quejarse de Laura G.

Kristal Silva expresó que está harta de los señalamientos de Laura G por no acudir a la fiesta de sus hijos, cuando ella misma le dijo que no había problema.

“Laura G, de verdad me traes harta de que no fui a la fiesta de tus hijos, me dijiste que no había tema”.

kristal Silva