Lo prometido es deuda y el primer tráiler de Gen V, el spin off de The Boys, una de las series más exitosas de Amazon Prime Video, ha salido a la luz.

Gen V será una serie que estará ambientada en el universo de The Boys pero con otros protagonistas en el campus universitario de Vought .

Tal y como reveló el tráiler de Gen V, habrá un grupo de superhéroes adolescentes en donde la empresa buscará a quienes tengan una buena cantidad de esta dosis en la sangre.

No se ha revelado la fecha de estreno de Gen V, spin off de The Boys

Tanto que en redes sociales ya han expresado su emoción por ver el spin off de The Boys, y continuar con esta distopía sobre superhéroes.

No obstante, pese a que ya salió este primer avance de Gen V, no se reveló en el tráiler cuando llegará la serie spin off de The Boys a Amazon Prime Video; aunque se especula que lo hará en algún punto del 2023 .

Estos son los protagonistas de Gen V, el spin off de The Boys

Es por eso que aquí te presentamos a los actores que se unirán al universo de The Boys en la nueva serie spin off, Gen V: