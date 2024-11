La Sustancia ya se estrenó en Mubi, pero no es todo lo que llega a México antes de que termine el año.

Así que prepárate, pues los estrenos MUBI noviembre 2024 llegan con todo y un especial del género del horror corporal en honor al éxito de La Sustancia.

Con películas como del género como Crimes Of The Future, Titane o Sick Of Myself.

Además, en los estrenos MUBI noviembre 2024 el director Francis Ford Coppola, de 85 años de edad, también tendrá un especial con 3 películas llegando a la plataforma de streaming.

Con ello, los estrenos MUBI noviembre 2024 sumarán 23 títulos más al catálogo a lo largo de este mes para gusto de sus suscriptores.

La Sustancia (MUBI)

Estos todos los estrenos MUBI noviembre 2024

Aquí te damos los títulos de todo lo que llega a México antes de que termine el año en los estrenos MUBI noviembre 2024:

1 de noviembre - Cuatro mujeres no amadas, a la deriva de un camino sin propósito de David Cronenberg

1 de noviembre - Diario de una Monja Africana de Julia Dash

1 de noviembre - Simone Barbes o La Virtud de Marie-Claude Treilhou

1 de noviembre - Esto no es Berlín de Hari Sama

8 de noviembre - Prisioneros de Denis Villeneuve

8 de noviembre - Un Movimiento Extraño de Francisco Lezama

8 de noviembre - Apocalypse Now Redux de Francis Ford Coppola

8 de noviembre - Demencia 13 de Francis Ford Coppola

8 de noviembre - Uno Desde el Corazón de Francis Ford Coppola

8 de noviembre - Donnie Darko de Richard Kelly

15 de noviembre - Corrió de Akira Kurosawa

15 de noviembre - El Mauritanio de Kevin Macdonald

15 de noviembre - Mi Josephine de Barry Jenkins

22 de noviembre - Semana Santa de Alejandra Márquez Abella

22 de noviembre - Brujas de Elizabeth Sankey

22 de noviembre - La Práctica de Martín Rejtman

22 de noviembre - Rapido de Martín Rejtman

22 de noviembre - Los Guantes Mágicos de Martín Rejtman

22 de noviembre - Shakti de Martín Rejtman

22 de noviembre - Silvia Prieto de Martín Rejtman

22 de noviembre - La Telenovela Errante de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento

23 de noviembre - No Dejéis Que Disparen La Cometa de Tunç BaşAran

29 de noviembre - Las Niñas Bien de Alejandra Márquez Abella

29 de noviembre - Malcolm X de Lee Lee

29 de noviembre - El tango del viudo y su espejo deformante de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento

29 de noviembre - El Realismo Socialista como una de las Bellas Artes de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento

Sin Fecha Confirmada - Rueda de la fortuna y la fantasía de Ryusuke Hamaguchi