Amazon Prime está por estrenar su muy esperada serie de la temporada Daisy Jones & The Six, la cual contará con un reparto bastante interesante aquí conoce quién es quién.

Daisy Jones & The Six se perfila para ser la serie del momento en Amazon Prime ya que te transporta a la época de los 70´s.

Por lo que Daisy Jones & The Six será un viaje entre la música, el sexo, las drogas, el amor y paz de aquella época que marco.

Este es el reparto completo de Daisy Jones & The Six, la nueva serie de Amazon Prime

¿Cuándo se estrena Daisy Jones & The Six en Amazon Prime?

Daisy Jones & The Six, la nueva serie de Amazon Prime está a nada de estrenarse en el servicio de streaming.

Pues será el día de mañana 3 de marzo cuando Amazon Prime tenga disponible para sus suscriptores la serie Daisy Jones & The Six.

Además de que también se estará lanzando el soundtrack que acompañará a Daisy Jones & The Six, pues la serie tendrá varios temas que prometen enganchar a su público.

Dicho soundtrack para Daisy Jones & The Six contará con 10 canciones y el disco llevará como título Aurora:

Aurora Let Me Down Easy Kill You to Try Two Against Three Look at Us Now (Honeycomb) Regret Me You Were Gone More Fun to Miss Please The River No Words

Asimismo cuenta con la composición de los músicos Phoebe Bridgers -de 28 años de edad-, Jackson Browne -de 74 años de edad- y Marcus Mumford -de 36 años de edad-.

¿De qué trata Daisy Jones & The Six, la nueva serie de Amazon Prime?

Daisy Jones & The Six, la nueva serie de Amazon Prime es la adaptación del bestseller de The New York Times, “Todos Quieren a Daisy Jones” de la escritora Taylor Jenkins Reid -de 39 años de edad-.

Por lo que Daisy Jones & The Six se sitúa en el año 1977, momento en el que la banda estaba en la cima del éxito.

A lo que la narrativa será un tipo de retrospectiva, luego de que Daisy Jones & The Six tras un concierto con entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, dejó de actuar de manera inexplicable.

Por lo que se contará qué era lo que pasaba más allá de la banda y la extraña química que tenían a la hora de cantar Daisy Jones y Billy Dunne.

Daisy Jones & The Six en Amazon Prime, este es su reparto

Daisy Jones & The Six en Amazon Prime estará protagonizada por la actriz y cantante Riley Keough, quien es nieta de una de las mayores leyendas del rock and roll Elvis Presley.

Además de Riley Keough -de 33 años de edad- como Daisy Jones, el elenco de Daisy Jones & The Six se acompleta con las actualioces de:

Sam Claflin (edad 36 años), como Billy Dunne

Camila Morrone (edad 25 años), como Camila Dunne

Will Harrison (edad 24 años), como Graham Dunne

Suki Waterhouse (edad 31 años), como Karen Sirko

Josh Whitehouse (edad 33 años), como Eddie Roundtree

Sebastian Chacon (edad 29 años), como Warren Rhodes

Nabiyah Be (edad 30 años), como Simone Jackson

Tom Wright (edad 70 años), como Teddy Price

Timothy Olyphant (edad 54 años), como Rod Reyes