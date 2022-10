Si amas las historias de detectives, en Netflix encontrarás una original serie acerca de un asesino serial, la cual te volará la cabeza. Se trata de La flor del mal.

Dirigida por el cineasta Cheol-gyu Kim, este thriller es una joya que con su intenso suspenso te llevará de la mano por una historia, de apenas una temporada, llena de giros de tuerca.

A pesar de haberse estrenado en 2020, La flor del mal la sigue rompiendo en Netflix y los televidentes que la han visto.

La flor del mal, serie de Netflix (Netflix)

La flor del mal, el thriller coreano que te disfrutarás de principio a fin

En La flor del mal (The Flower of Evil) los capítulos tienen una duración de más de una hora . Sin embargo, cada uno de ellos no se siente tan largo por la gran trama que desarrolla.

Otro punto de esta serie que distribuye Netflix en su plataforma es que cuenta con actuaciones solidas.

Sinopsis de La flor del mal, la serie de Netflix

Así describe Netflix la sinopsis de La flor del mal para que sus suscriptores se atrevan a echarle un ojo:

“Un hombre esconde su retorcido pasado tras la apariencia del marido perfecto de una detective hasta que su esposa empieza a investigar una serie de asesinatos.”

Reparto de, la serie de Netflix

Con un elenco de primer nivel, La flor del mal en Netflix tiene la participación histriónica de:

Lee Joon-gi

Moon Chae-won

Jang Hee-jin

Hyun-woo Seo

Hyeon-jong Sin

Seo Hyun-Woo

Dae-Hoon Choi

Gi-Ae Nam

Son Jong-hak

Jung Seo-Yeon

Tráiler de La flor del mal