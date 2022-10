Netflix tienen en su sección de documentales, una serie que te volará la cabeza por la manera en que aborda el tema de las drogas. Hablamos de Cómo cambiar tu mente.

Estrenada en julio de 2022, esta producción se basa en el libro homónimo escrito en 2018 por Michael Pollan, quien investigó sobre la historia y práctica de consumo de sustancias psicodélicas.

Cómo cambiar tu mente (How to Change Your Mind) tiene que estar en tu lista de series por ver en un maratón de fin de semana.

Cómo cambiar tu mente, serie de Netflix (Netflix)

Cómo cambiar tu mente, la docuserie en Netflix que te impactará y dejará sin aliento

Con 4 episodios que tienen una duración de un poco más de 50 minutos, la serie Cómo cambiar tu mente te dejará reflexionando por varios días.

Los directores Alison Ellwood y Lucy Walker entregaron una interesante propuesta agradable para todo los televidentes.

Sinopsis de Cómo cambiar tu mente, la serie de Netflix

Netflix describe de esta manera la sinopsis de su serie Cómo cambiar tu mente:

“El escritor Michael Pollan presenta esta docuserie que explora la historia y los usos de drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina y el MDMA”.

Reparto de Cómo cambiar tu mente, la serie de Netflix

Cómo cambiar tu mente, la imperdible serie de Netflix que necesitas revisar, cuenta como reparto con las intervenciones y testimonios de:

Michael Pollan

Paul Daley

Bill Richards

Sandor Iron Rope

Lori Tipton

James Fadiman

Shari Taylor

Arlen Lightfoot

Paul Stamets

Erika Gagnon

Kathleen Kral

Ann Shulgin

Felix Scholkmann

Julius Not Afraid

Manish Agrawal

Peter Gasser

Anselmo García Martínez

Rick Doblin

Tráiler de Cómo cambiar tu mente