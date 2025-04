No te pierdas el We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX. Este es el precio de boletos, lineup del concierto y fechas en el Velódromo Olímpico.

Para los fans de la música core y emo en México, tendremos una segunda edición del We Missed Ourselves Festival 2025.

Así que acá te decimos todo los que tienes que saber de este esperado festival que tendrá lugar en CDMX.

Concierto (Unsplash)

Precio de boletos para We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX

Ya se sabe cuál es el precio de boletos para We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX:

General Early: 2 mil 300 pesos

General No fue una fase: 2 mil 875 pesos

General Fase 1: 3 mil 450 pesos

General Fase 2: 4 mil 025 pesos

VIP Early: 4 mil 025 pesos

VIP No fue una fase: 4 mil 600 pesos

VIP Fase 1: 5 mil 175 pesos

VIP WMOF Early Bird: 5 mil 750 pesos

VIP Fase 2: 5 mil 750 pesos

VIP WMOF Fase 1: 6 mil 900 pesos

VIP WMOF Fase 2: 7 mil 705 pesos

Cabe mencionar que las entradas para We Missed Ourselves Festival 2025 se distribuirán por medio de SuperBoletos.

Respecto al boleto general del We Missed Ourselves Festival 2025, este incluirá:

Acceso general al evento

Acceso a grades generales

En cuanto a los boletos VIP 1, tiene estos beneficios para el We Missed Ourselves Festival 2025:

Acceso a zona techada

Baños exclusivos

Barra y comida en zonas exclusivas para VIP

Acceso a Zona Genenral

Participar para ganar un Meet and Greet con bandas del festival

Los boletos categoría VIP 2 del We Missed Ourselves Festival 2025 vienen con estas ventajas:

Acceso a zona techada

Baños exclusivos

Barra y comida en zonas exclusivas para VIP

Acceso a Zona Genenral

Meet and Greet con 2 de las bandas principales del evento

Participar para ganar Meet and Greet con demás bandas del festival

We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX (Especial)

Lineup del We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX

A través de redes sociales, se dio a conocer el line up con las agrupaciones que serán parte de We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX:

Black Veil Brides Sleeping whit Sirens Bcartooth Underoath Silverstein Senses Fail We came as Romans Memphis May Fire I Set my Friends on Fire Oceans Ate Alaska

We Missed Ourselves Festival 2025 en CDMX (Especial)

Fechas para el We Missed Ourselves Festival 2025 en el Velódromo Olímpico

El We Missed Ourselves Festival 2025 será el próximo sábado 25 de octubre 2025 en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar de la CDMX.

La dirección del recinto es: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.