Vive Latino 2022: Fechas de todos los artistas que se presentarán en el festival. Hoy se dio a conocer la programación y distribución completa de los músicos y bandas que se presentaran en el evento musical.

A través de los canales oficiales de comunicación, los organizadores del Vive Latino 2022 compartieron la programación oficial de todos los artistas confirmados a la edición 22 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical.

Vive Latino 2022: Fechas y artistas confirmados

El 19 y 20 de marzo del próximo año se llevará a cabo el Vive Latino 2022, uno de los festivales de música más relevantes y populares en nuestro país. La cede será el Foro Sol de la CDMX.

Hoy se dio a conocer el listado de artistas confirmados para el Vive Latino 2022, ya que la preventa de boletos está próxima a iniciar.

Destaca que el sábado, 19 de marzo, se presentarán Camilo Séptimo, Gary Clark Jr, Julieta Venegas , Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, La Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Clan y Vetusta Morla.

El domingo, 20 de marzo, el escenario del Vive Latino 2022 recibirá a Banda MS , Black Pumas, C. Tangana , Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love Of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha .

Vive Latino 2022: Preventa de boletos y costos

La preventa de boletos para el el Vive Latino 2022 iniciará el próximo 25 de noviembre y terminará el 26 de noviembre ; estará disponible unicamente para clientes Citibanamex.

Todavía no se han dado a conocer los costos del boleto general por día, sin embargo, en la página de Ticketmaster se pueden consultar algunos rangos de precio.

Abono Comfort Pass 2 Días

3 mil 120 pesos por boleto

Incluye: Entrada exclusiva al festival, baños privados con aire acondicionado y filas preferentes para servicio en barras seleccionadas dentro del festival.

Boleto general fase 2

Rangos: de 2 mil 429 pesos - 3 mil 36 pesos

Abono Platino 2 días

4 mil 668 pesos por boleto

Incluye: Entrada y zonas exclusivas, estacionamiento preferencial, vistas únicas en gradas de los escenarios Indio y Escena Indio. Zona exclusiva de alimentos, bebidas y baños. También ofrecen wifi, cargador para celular y guardaropa.

Abono VIVE LA SUITE 2 días

5 mil 280 pesos por boleto

Incluye: Entrada y zonas exclusivas, área de descanso, baños de lujo, estacionamiento, vistas únicas en gradas, wifi, cargador para celular, guardaropa y -con costo adicional- acceso a la cocktelería y comida exclusiva.