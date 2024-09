Eduin Caz -de 30 años de edad- celebra haber votado por Claudia Sheinbaum, a quien considera una mujer inteligente y muy preparada.

Fue en el podcast de su amigo Victor Lagunas Peñaloza, titulado “Y esta es la Historia”, que Eduin Caz asistió como invitado y habló de algunos aspectos de su carrera musical, así como de las polémicas que ha protagonizado.

Pero llegó un punto en el que la plática dio un giro inesperado cuando el vocalista de Grupo Firme habló abiertamente de sus inclinaciones políticas.

Revelando no solo toda la admiración que siente por Claudia Sheinbaum -de 62 años de edad- sino también de haberla favorecida con su voto en las elecciones del pasado 2 de junio de 2024.

De acuerdo con Eduin Caz, su inclinación y admiración hacia Claudia Sheinbaum inició cuando tuvieron la oportunidad de conocerse.

Esto fue en octubre de 2023, cuando Claudia Sheinbaum visitó Baja California y le extendió una invitación a Eduin Caz.

El vocalista de Grupo Firme recordó cual fue su primera impresión de la entonces aspirante a la presidencia de México, puntualizando que la vio como una mujer “muy preparada”.

Del mismo modo Eduin Caz admitió no ver en sí mismo a una persona inteligente, ni menos cuando de política se trata.

Sin embargo el cantante reconoció que Claudia Sheinbaum lo ganó con lo centrada que es, uno de los aspectos que más le gustaron de ella.

Finalmente Eduin Caz enfatizó que es una mujer inteligente y que lo ganó de tal modo que le dio su voto el día de las elecciones. Aclarando incluso que cuando la conoció no hubo ningún benefició para él de por medio.

“La verdad yo no me meto mucho en la política, pero existe una bonita amistad, realmente. Es una mujer inteligente. Yo no soy un hombre machista, cuando la escuchaba bien centrada, bien estricta. Me ganó. Cada uno elige por quien vota y a mí me ganó verla”.

Eduin Caz