Ringo Starr And His All Starr Band regresan a México con un concierto único en el Auditorio Nacional; aquí todos los detalles y precio de los boletos para verlo.

El famoso ex baterista de The Beatles, Ringo Starr -de 83 años de edad- se estará presentando en concierto con el supergrupo His All Starr Band en México.

Para ofrecer un único concierto en el Auditorio Nacional como parte de una gira en el marco del estreno de Now And Then, la última canción The Beatles.

¿Cuándo es el concierto de Ringo Starr And His All Starr Band en México?

Será un único concierto el que Ringo Starr And His All Starr Band estén ofreciendo en México en el Auditorio Nacional.

La fecha para ver a Ringo Starr And His All Starr Band en México será el próximo 5 de junio del 2024.

Recuerda, que el Auditorio Nacional es la sede para ver en concierto a Ringo Starr And His All Starr Band en México, recinto que está ubicado en Paseo de la Reforma 50 en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

Esta es la fecha de preventa de boletos para Ringo Starr And His All Starr Band en México

La preventa de boletos para Ringo Starr And His All Starr Band en México ya tiene fecha de salida.

En esta ocasión la preventa de boletos para Ringo Starr And His All Starr Band en México se llevará a cabo de la siguiente forma:

17 de noviembre: Preventa Citibanamex a partir de las 11:00 am con 3 meses sin intereses

18 de noviembre: Venta General iniciando a las 11:00 am, suma venta en taquillas del Auditorio Nacional

Una leyenda de la música vuelve a nuestro país para hacernos pasar una noche inolvidable junto a su All Starr Band, ¡nos vemos el 5 de junio con @ringostarrmusic! 🤘🏻🎸 #PreventaCitibanamex: 17 de noviembre.

Venta general a partir del 18 de noviembre. pic.twitter.com/k62e01c3Ly — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 13, 2023

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Ringo Starr And His All Starr Band en México en el Auditorio Nacional?

Por el momento los precios de los boletos para ver a Ringo Starr And His All Starr Band en México en concierto desde el Auditorio Nacional no han sido revelados por Ticketmaster.

Sin embargo, insider prevén que el precio de boletos oscilen entre los 920 a los 4 mil 300 pesos para ver a Ringo Starr And His All Starr Band en México en el Auditorio Nacional.

Se espera que las localidades de boletos para Ringo Starr And His All Starr Band en el Auditorio Nacional sea de la forma en que se acostumbra en los eventos musicales, siendo de la siguiente forma:

Preferente

Luneta

Balcón

Primer piso

Segundo piso