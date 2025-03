Rihanna -de 36 años de edad- volvió a cantar y hasta Justin Bieber sintió nostalgia al recordar sus mejores años.

Ha pasado mucho tiempo desde que Rihanna lanzó un nuevo álbum, y es seguro decir que los fans realmente extrañan su canto.

Incluido, Justin Bieber -de 30 años de edad- quien reaccionó a la noche de karaoke sorpresa de Rihanna en Nueva York.

Recordemos que Rihanna se alejo de la música y de los escenarios desde su último álbum, “Anti”, en el 2016.

Esto para enfocarse en la familia que esta formando con su novio, A$AP Rocky.

Tal parece que Justin Bieber quiere que Rihanna vuelva al escenario y así lo demostró ante sus seguidores.

Rihanna asistió a una noche de karaoke en Nueva York y sorprendió a sus fans cantando sus mejores éxitos.

La cantante y magnate de la belleza interpretó algunas de sus canciones de su álbum de 2016, “Anti”.

Los videos de la actuación de Rihanna se volvieron virales en redes sociales y encontraron su camino hacia Justin Bieber.

Justin Bieber compartió uno en sus historias de Instagram junto con el pie de foto: “Extraño verte cantar, reina”.

El comentario, acompañado de emojis de una corona y una cabra, revela la admiración de Justin Bieber por Rihanna.

Rihanna sorprende al cantar en karaoke de Nueva York

El pasado 28 de diciembre, Rihanna sorprendió a los asistentes de una noche de karaoke en la ciudad de Nueva York.

Videos compartidos en redes sociales muestran a la cantante interpretando dos temas de su álbum “Anti”: Needed Me y Sex with Me.

A pesar de que dijo tener solo cinco minutos disponibles y su “batería a punto de agotarse”, Rihanna ofreció un mini espectáculo inolvidable.

La reacción de los fanáticos fue inmediata y variada; algunos destacaron la espontaneidad del momento, mientras que algunos criticaron la voz “deteriorada” de Rihanna.