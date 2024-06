El Lunario del Auditorio Nacional se prepara para recibir en concierto a Millennium Parade en México; aquí precio de boletos, fecha de preventa y cuándo para que no te lo pierdas.

El colectivo de música japonés Millennium Parade está de regreso a México con un concierto que promete deleitar con lo mejor de su música a sus fans en nuestro país.

Concierto de Millennium Parade en México que forma parte de su gira Who And How Tour 2024.

Millennium Parade en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en Lunario del Auditorio Nacional (Millennium Parade )

¿Cuándo es el concierto de Millennium Parade en México desde el Lunario del Auditorio Nacional?

Millennium Parade en México se presentará en concierto el Lunario del Auditorio Nacional con una única fecha.

Así que aparta desde ya en tu calendario, pues el concierto de Millennium Parade en México será el próximo 2 de noviembre de 2024.

Recuerda que el Lunario del Auditorio Nacional se encuentra en avenida Paseo de la Reforma 50 en la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

Esta es la fecha de preventa de boletos para ver en concierto a Millennium Parade en México

La preventa de boletos para ver en concierto a Millennium Parade en México ya tiene fecha de salida.

Con ello la preventa de boletos para el concierto a Millennium Parade en el Lunario del Auditorio Nacional se realiza a través de Ticketmaster en los siguientes días:

17 de junio 2024 - Preventa Especial para usuarios de Crunchyroll a partir de las 10:00 am

18 de junio 2024 - Venta Beyond arranca a las 9:00 am con códigos y 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

19 de junio 2024 - Preventa Priority inicia a las 9:00 am con códigos y 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

20 de junio de 2024 - Preventa Citibanamex a partir de las 11:00 am y con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos

21 de junio de 2024 - Venta general iniciando a las 11:00 am y suma venta en taquillas del Auditorio Nacional

¡Paren todo! #MILLENNIUMPARADE aterrizará en el Lunario del Auditorio Nacional este 2 de Noviembre con #WhoAndHowTour🔥⚡️🖤#PreventaCitibanamex 20 de Junio pic.twitter.com/B4kqjvA5Wj — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) June 17, 2024

¿Cuál es el precio de boletos para Millennium Parade en México desde el Lunario del Auditorio Nacional?

Por el momento el precio de boletos para Millennium Parade en México desde el Lunario del Auditorio Nacional no se han revelado de manera oficial.

Sin embargo, se sabe que la modalidad de los boletos para el concierto de Millennium Parade en México será general de pie.