Laufey en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su primer concierto en solitario

La cantautora y productora discográfica islandesa, Laufey llega a México 2025 con su primer concierto en solitario.

Por lo que te traemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su primer concierto en solitario de Laufey en México.

El primer concierto en solitario de Laufey en México ya tiene sus primeros detalles para que no te pierdas de verla en vivo:

Fecha: 27 de mayo 2025

Hora: 9:00 de la noche

Lugar: Teatro Metropolitan

Precio de boletos no se han revelado de manera oficial

No se tiene dato sobre artistas telonero o invitado

Preventa de boletos: miércoles 16 de abril de 2025 a las 10:00 am

Venta general de boletos: jueves 17 de abril de 2025 10:00

Boletos en Ticketmaster

Laufey en México se presenta por primera vez en México

La artista, compositora y multiinstrumentista islandesa-china, Laufey Lín Bing Jónsdóttir mejor conocida como Laufey, de 25 años de edad, se presentará por primera vez en México.

Con un concierto en solitario de Laufey para el deleite de sus fans en nuestro país, con el que presenta su nuevo sencillo “Silver Lining”.

Así como su propuesta de música de Laufey que fusiona jazz, pop y “una sensibilidad clásica única” , tal y como los críticos la han descrito.

Misma que se refleja en sus dos álbumes de estudio en la joven carrera de Laufey con Everything I Know About Love (2022) y Bewitched (2023).

Ante su concierto de Laufey en México del 27 de mayo de 2025, pese a que no hay precio de boletos oficiales, ya se conoce el mapa.

Por lo que la distribución de localidades en el Teatro Metropolitan para el concierto de Laufey en México será de la siguiente forma:

Preferente A

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Aquí te estaremos actualizando los detalles extras en cuanto se den a conocer de manera oficial para el concierto en solitario de Laufey en México.