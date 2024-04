Una icónica canción de Shakira fue la “manzana de la discordia” en uno de los grupos de rap más importantes de los 90 y se terminó desintegrando.

“Hips Don’t Lie” es una de las canciones más conocidas de Shakira, pero antes ser un gran éxito global, “destruyó” a un conocido grupo.

The Fugees fue un grupo de rap estadounidense, conocido por su popular canción “Killing Me Softly with Lis song” y “Hips Don’t Lie” los desintegró.

Una famosa canción de Shakira terminó con la carrera de The Fugees

The Fugees era un grupo que funcionaba el rap con soul y estaba conformado por:

Lauryn Hill, de 48 años de edad

Pras, de 51 años de edad

Wyclef Jean, de 54 años de edad

El grupo inició en 1992 y se encontraban en la cúspide del éxito, cuando decidieron trabajar en solitario.

The Fugees (Captura de pantalla)

En 2004, el grupo se reencuentra y Wyclef Jean propuso una canción que llevaba trabajando en solitario.

La melodía era “Hips Don’t Lie”, la cual su nombre original era “Lips Don’t Lie” y esperaba que The Fugees la cantara.

Sin embargo, el resto del grupo no estuvo de acuerdo con la canción y el mismo día que la propuso, The Fugges se desintegró .

Shakira triunfó con la canción rechazada por The Fugges

Wyclef Jean esperaba que la canción “Lips Don’t Lie” fuera interpretada por Lauryn Hill, quien la rechazó de inmediato.

La disquera de The Fugees les tenía una propuesta, que la canción tuviera un remix con Shakira, de 47 años de edad.

Pero, como el grupo se había desintegrado, Wyclef Jean trabajó directamente con Shakira.

La canción cambió su nombre a “Las caderas no mienten” es español y se volvió una de las melodías más famosas de Shakira.

“Hips Don’t Lie” se estrenó en 2005 y formó parte del álbum “Fijación oral” de Shakira, la cual se convirtió en un gran éxito de la época.

Wyclef Jean estuvo en todo el proceso de la canción y su voz formó parte de la melodía junto a Shakira, incluso la interpretó en vivo varias veces con la colombiana.

The Fugees se desintegró por no estar de acuerdo con “Hips Don’t Lie”, pero Shakira la convirtió en un éxito.