Ante el próximo fin de año, YouTube dio a conocer qué fue lo más visto en México durante 2024 a través de su plataforma, destacando el caso del video del mapache ‘Pedro, Pedro’.

En este sentido, destaca el caso de los videos cortos o ‘Shorts’, cuyas vistas han ido en aumento entre los mexicanos, estrechando la competencia entre YouTube y TikTok.

¿Que videos cortos fueron los más vistos en México? YouTube reveló la lista de los 10 ‘shorts’ más populares que, para sorpresa de muchos, están encabezados por una canción estrenada hace 42 años, en idioma italiano.

YouTube (Unsplash)

Video del mapache ‘Pedro, Pedro’: ¿Por qué fue tan exitoso en 2024?

El primer lugar en el ranking de ‘los 10 Shorts Más Vistos de 2024 en México’ está encabezado por el video del mapache ‘Pedro, Pedro’.

El ‘short’, que incluye la canción “Pedro” de Jaxomy, Agatino Romero y Raffaella Carrà, muestra a un peculiar mapache en situaciones cómicamente humanas, lo que lo hizo irresistible para millones de espectadores.

¿A qué se debió el éxito de este video? De acuerdo con expertos, el short del mapache ‘Pedro, Pedro’ se convirtió en un fenómeno viral en 2024 por varias razones.

Una de ellas, fue la necesidad de las audiencias por contenido ligero, en un año marcado por noticias intensas y eventos globales.

Así, el impacto cultural del video del mapache ‘Pedro, Pedro’ fue tal que incluso se convirtió en el rostro de campañas publicitarias y productos, consolidándose como un símbolo de diversión en 2024.

YouTube revela su Top 10 con los Shorts Más Vistos de 2024 en México

¿Qué otros videos cortos fueron incluidos por YouTube en el Top 10 con los Shorts Más Vistos de 2024 en México? A continuación la lista:

1. “Pedro” - Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà

Mapache “Pedro, Pedro”: Origen y canción tras el video viral de TikTok (Especial)

2. “Masha Ultrafunk” - HISTED, TXVSTERPLAYA

3. “Dubidubidu Chipi Chipi Chapa Chapa” - Christell

4. “Pop Like This Pt 2 (Slowed)” - prodbycpkshawn

5. “Bounce (I Just Wanna Dance)” - фрози, Joyful

6. “Maradona (Tatara)” - Kevin AMF, Tiagz

7. “FBI” - Picus

8. “What You Won’t Do for Love” - Bobby Caldwell

9. “La diabla” - Xavi

10. “Mangos” - LDRR!