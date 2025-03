Hoy 15 de marzo de 2025 es el esperado concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca.

Concierto de Tool que forma parte de su gira por Latinoamérica y que trae de vuelta a la banda a México, tras 11 años de su último show en 2014.

Y por lo que te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada hoy 15 de marzo en el concierto de Tool.

Tool en México 2025: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto (Tool )

Este sería el setlist de canciones de Tool para su concierto en la explanada del Estadio Azteca hoy 15 de marzo

Se espera que el setlist de canciones de Tool para su concierto hoy 15 de marzo en la explanada del Estadio Azteca tenga sus mejores éxitos en vivo.

A lo que el posible setlist de canciones de Tool para su concierto sería:

Fear Inoculum Jambi Rosetta Stoned Pneuma Stinkfist Descending Schism The Grudge Chocolate Chip Trip Flood Invincible Vicarious

¿Quiénes son teloneros del concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca el 15 de marzo?

El concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca si contará con invitados especiales, siendo Seven Hours After Violet y The Cult, los actos teloneros previo al show estelar.

¿Cuál es el horario del concierto de Tool hoy 15 de marzo en la explanada del Estadio Azteca?

El horario para que no te pierdas nada hoy 15 de marzo en el concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca será de la siguiente forma:

2:45 a 3:45 pm VIP Pneuma Check in

4:30 pm 7Empest Check in

5:30 pm Puertas

6:30 pm Seven Hours After Violet

7:30 pm The Cult

9:00 pm Tool

Concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca prohíbe el uso de cámaras

Para los fans de Tool deberán tener en cuenta que está prohibido grabar o tomar fotos durante el concierto.

Pues quienes sean sorprendidos serán expulsados sin reingreso ni reembolso en el concierto de Tool en la explanada del Estadio Azteca.