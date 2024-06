Se ha dado a conocer que Bring Me The Horizon vendría a México este 2024 para un concierto, y algunos fans ya especulan para qué mes vendría y con qué teloneros.

Si bien no se ha hecho un anuncio oficial, los rumores en redes sociales sobre la llegada de Bring Me The Horizon a México este 2024, son cada vez más fuertes.

Por lo que los fans de Bring Me The Horizon ya piensan en qué mes y hasta con qué bandas teloneras vendría la banda botánica de rock.

Aseguran que Bring Me The Horizon vendría a finales del 2024 a México

En redes sociales ha comenzado el rumor de que para finales del 2024, Bring Me The Horizon estaría visitando México.

Algo que ha emocionado tanto a los fans que ya se han puesto a pensar en qué mes y con qué bandas teloneras llegaría Bring Me The Horizon a México 2024.

De acuerdo con las supuestas filtraciones, Bring Me The Horizon estaría de visita en México para el mes de diciembre de 2024.

De igual manera afirman que Bring Me The Horizon no estaría ni en el Palacio de los Deportes ni Arena CDMX ya que no vendría con OCESA.

Por otro lado hay quienes aseguran que Bring Me The Horizon tendría al menos dos teloneros, los cuales sería:

Sleep Token

Bad Omens

Bring Me The Horizon visitaría México como parte de su gira POST HUMAN: NeX GEn Tour

En redes sociales se ha hecho tendencia la supuesta visita de una de las bandas de rock más esperadas por muchos: Bring Me The Horizon.

Y es que aparentemente Bring Me The Horizon estaría considerando a México, especialmente a la CDMX como parte de su gira POST HUMAN: NeX GEn Tour.

Por lo que de venir a México como muchos usuarios aseguran, Bring Me The Horizon lo haría en diciembre 2024 con dos bandas teloneras; otros aseguran serían 4.

De momento habrá que esperar hasta las confirmaciones oficiales para saber si es que Bring Me The Horizon realmente estará de visita por México en diciembre 2024.