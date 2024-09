Al fin ha llegado el día para ver al cantante británico Niall Horan en concierto en el Palacio de los Deportes.

Los dos conciertos del ex One Direction, tendrán lugar el 20 y 21 de septiembre como parte de su gira The Show Niall Horan Live on Tour Latin America 2024.

Así que presta atención que te contamos a qué hora terminan los conciertos de Niall Horan en el Palacio de los Deportes.

Este es el horario para los conciertos de Niall Horan en el Palacio de los Deportes del 20 y 21 de septiembre

A través de sus redes sociales, Ocesa ha compartido el horario para los conciertos de Niall Horan, de 31 años de edad.

Los horarios varían para ambos días en el Palacio de los Deportes, hoy viernes 20 de septiembre donde el concierto de Niall Horan será así:

6:15 pm: Acceso VIP

6:30 pm: Apertura de puertas general

8:00 pm: Acto telonero por Jacinto

9:00 pm: Niall Horan

Mientras que el horario para el concierto de Niall Horan del sábado 21 de septiembre será:

5:15 pm: Acceso VIP

5:30 pm: Apertura de puertas general

7:00 pm: Acto telonero por Jacinto

8:00 pm: Niall Horan

A esta hora terminarán los conciertos de Niall Horan en el Palacio de los Deportes del 20 y 21 de septiembre

Ante el horario para los conciertos de Niall Horan en el Palacio de los Deportes del 20 y 21 de septiembre, la hora en que terminará será igual distinta.

Teniendo en cuenta que los conciertos de Niall Horan tienen una duración regular aproximadamente de 2 horas.