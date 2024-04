Zuria Vega responde si la cercanía de Alberto Guerra con Madonna le causa inseguridad

Zuria Vega revela si se puso celosa y si le preocupa que Alberto Guerra ande tan pegadito a Madonna.

Alberto Guerra y Madonna protagonizaron unas candentes fotografías en la revista inglesa Re-edition y hasta lo invitó a uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes.

Muchos se preguntaron si Zuria Vega no estaba celosa de Madonna, pues está muy cerca de su esposo y se sabe que la cantante gusta de los latinoamericanos.

Alberto Guerra -de 42 años de edad- y Zuria Vega -de 35 años de edad- están casados desde hace 10 años.

En 2023 se rumoró que Alberto Guerra le había sido infiel a Zurita Vega y la actriz reaccionó con bromas.

Ahora, Zuria Vega fue cuestionada sobre si la cercanía de su marido con Madonna la puso celosa y ella respondió con una sonrisa.

“Todos le quieren tronar los huesos a mi Esposito ¿Verdad? Fui la primera que le dijo ¡Vas! Es Madonna, cómo celos, no, no, no”

Zuria Vega fue la primera en incitar a Alberto Guerra a que aceptara estar cerca de Madonna, pues es una de las mejores experiencias.

La actriz cree que Alberto Guerra tuvo una oportunidad única en la vida y tenía que aprovecharla al máximo.

“Madonna es un icono, no nada más para la música, si no socialmente, culturalmente hablando, creo que así lo ha vivido él y así lo he vivido yo”

Zuria Vega