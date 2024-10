En un encuentro con la prensa, Yuri lamentó que Cristian Castro la dejara de seguir en Instagram.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Yuri lamentó que Cristian Castro la dejara de seguir en Instagram.

Y es que luego de haber compartido el escenario con Cristian Castro, Yuri fue cuestionada sobre su pleito con el cantante.

Sin embargo, la cantante aseguró que no estaban peleados y le deseó toda la felicidad a su amigo próximo a casarse.

Pues de acuerdo con Yuri, a pesar de los altibajos que tuvieron, Cristian Castro está feliz con Mariela Sánchez y nadie debería opinar sobre la relación de otros.

“Déjenlo, pues sí le encanta lo difícil. Déjenlo… dejen a mi amigo, pues si le encanta, está bien, pues si él es feliz ahí, ¿qué le vamos a hacer? No podemos juzgarlo”

Asimismo, la cantante apoyó al mexicano sobre su deseo de tener más hijos junto a la empresaria argentina, reiterando que a pesar de que Cristian Castro la dejó de seguir, ella lo ve en Instagram feliz.

“Yo lo veo muy contento porque yo lo sigo. Él, creo, que ya no me sigue… pero no importa, lo sigo queriendo, te sigo queriendo mi Cristian.”

