Yadhira Carrillo no puede salir de viaje; tener a Juan Collado en prisión es como estar de luto (VIDEO)

La ex actriz de telenovelas, Yadhira Carrillo, tuvo un reciente encuentro con varios medios de comunicación, donde dio a conocer como ha sido para ella tener a su esposo, Juan Collado, en prisión.

Recordemos que Juan Collado fue vinculado a proceso desde hace dos años por presunto delito de fraude.

Desde entonces, la situación para Yadhira Carrillo ha sido muy difícil de afrontar, pues ha permanecido a lado de su esposo, apoyándolo de forma incondicional.

En la emisión de este 6 de septiembre del programa “Sale el Sol”, Yadhira Carrillo habló acerca de la forma en que ha cambiado su estilo de vida desde que Juan Collado está en prisión.

De acuerdo con la ex actriz, es como si su vida estuviera en pausa; pues no puede salir ni ir de viaje.

Además, para ella tener a Juan Collado en prisión, es como estar de luto.

“Para mi ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer. No puedo salir de viaje, no puedo salir. No puedo, es una tristeza que llevas adentro. Es un luto que llevas adentro”

Yadhira Carrillo