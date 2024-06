La noche del jueves 20 de junio, Irina Baeva -de 31 años de edad- se presentó ante el público como la nueva Aventura, evento al que no asistió Gabriel Soto.

Al término de su presentación en Aventurera, Irina Baeva dedicó su debut a su familia, quienes no pudieron presenciarlo porque se encontraban en Rusia.

Así como habló de la ausencia de Gabriel Soto -de 49 años de edad- pues los rumores aseguran se debe una nueva crisis que atraviesa la pareja.

Irina Baeva lamentó que su familia y Gabriel Soto no pudieran acompañarla en su primera presentación ante el público como Aventurera.

Esto porque la familia de Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, está en Rusia. No obstante, la actriz dijo sentirse acompañada pese a la distancia.

Irina Baeva baila en Aventurera y se besa con su ex, Emmanuel Palomares (VIDEO)

“Ellos están conmigo, aunque no sea de forma presencial, pero están aquí, están siempre conmigo”

Aunque sus seres queridos no pudieron acompañarla, la actriz rusa reveló que ese día, por la mañana, su familia la llamó para brindar por su nuevo logro.

“De hecho, desde la mañana mi hermana, como son 9 horas más en Rusia, me mandó una foto de que ya estaban en el brindis, me dijo: ‘estamos tomándonos una copa por ti, échale todas las ganas, va a salir todo increíble’”

Respecto a la ausencia de Gabriel Soto, Irina Baeva aseguró a distintos medios de comunicación que su pareja no pudo presenciar su debut por trabajo.

Ya que debía dar una función de la obra “El precio de la fama”.

“Para toda la gente que hacemos teatro es difícil coincidir, yo no he podido ver ‘El pecio de la fama’, en algún momento, seguro con un poquito de más calma seguramente vendrá y aquí estará echándome porras, ahorita me mandó flores”

Irina Baeva