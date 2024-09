Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven acaparar titulares ahora por un nuevo desaire que Amely Nodal le habría hecho a la esposa de su hermano.

Verás, el fin de semana Amely Nodal celebró el bautizo de su hijo, quien es sobrino de Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar.

Por las fotografías que compartió la influencer se sabe que al festejo asistió el cantante y compositor de música regional mexicana -de 25 años de edad-, pero su esposa brilló por su ausencia…

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

¿Y Ángela Aguilar? Christian Nodal la hace de padrino para el hijo de su hermana Amely

Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, se reunió con su familia para celebrar el bautizo de su sobrino, el primogénito de Amely Nodal -de 22 años de edad-.

A través de su cuenta de Instagram, la cuñada de Ángela Aguilar, Amely Nodal, compartió fotografías del bautizo del sobrino de Christian Nodal.

Evento que se llevó a cabo en la catedral Cripta de la Almudena, en Madrid, España. Para tal ocasión miembros de la familia vistieron de blanco, al igual que el ropón del niño de un año de edad.

Por supuesto se trató de un lujoso evento donde Ángela Aguilar -de 20 años de edad- brilló por su ausencia pues Christian Nodal asistió solo ya que fungió como padrino.

¿Ángela Aguilar no fue invitada al bautizo del hijo de Amey Nodal?

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Ángela Aguilar no asistió al bautizo del hijo de Amely Nodal, hermana de Christian Nodal.

No obstante, fans y detractores de Ángela Aguilar creen que la joven cantante no fue invitada al bautizo porque Amely Nodal no la quiere como cuñada ya que desde un inició se opuso a su relación con Christian Nodal .

Tan es así que Amely Nodal no asistió a la boda de su hermano pues prefiere a Cazzu -de 30 años de edad- aunque la rapera argentina ni siquiera la siga en redes sociales como lo hace ella.

Incluso se dice que Amely Nodal prefiere a Belinda -de 35 años de edad- por lo que pidió a su hermano Christian Nodal no forzarla a convivir con su actual esposa.