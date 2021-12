El cantante mexicano Vicente Fernández, aseguró en su última entrevista, que la música lo inmortalizaría, así lo recordaron algunos usuarios, luego de su muerte.

Durante las declaraciones que Vicente Fernández otorgó a la revista ‘Caras’, en enero de este año, el intérprete, desde su rancho en Guadalajara ‘Los tres potrillos’, habló sobre su trayectoria, su familia y el gran legado musical que deja para México.

Confesó, que no sabía que su hijo Alejandro Fernández, había heredado su talento, “Fue en una ocasión en la que estaba filmando una película que se llamaba ‘Por tu maldito amor’, que me dijo que si me podía cantar un tema”, explicó.

Poco tiempo después, Vicente Fernández le pidió que grabara un tema con él.

Vicente Fernández (@VicenteFernandezOficial / Facebook)

Asimismo, Vicente Fernández habló lleno de orgullo sobre sus nietos, quienes también heredaron su amor por la música: Mis cinco nietos cantan hermoso, aunque nada más Camila y Alejandro se dediquen a esto”, reveló.

Confesó a sus ochenta años, que le habría gustado tener más hijos, sin embargo, debido a la edad no era posible, tal como lo expuso.

María del Mar Barrientos, directora editorial de la revista, fue la encargada de hacer la entrevista a Don Vicente Fernández, y relató que él estuvo “feliz de hacer la entrevista”; constató que fue “un excelente anfitrión”, pues recibió en su rancho al equipo de la revista con gran hospitalidad.

“Preguntándonos cómo estábamos, muy coqueto con las cámaras, salió vestido de charro, feliz, entero y bueno, con ese humor que tanto caracteriza a Don Vicente Fernández”, compartió también.

Vicente Fernández (@VicenteFernandezOficial / Facebook)

Vicente Fernández aseguró que su música lo haría inmortal

El propósito de la última entrevista que otorgó Vicente Fernández, era hablar sobre la dinastía musical de los Fernández, que continúa con Alex Fernández, quien estaba por lanzar un disco a inicios de año.

Al platicar sobre el trabajo de su familia en la industria de la música, Vicente Fernández aseguró que “cuando escuchas la voz en tu sangre, te vuelves inmortal”.

Sin duda, Vicente Fernández se debía tanto a su carrera, como al público, y nada lo hacía más feliz que continuar compartiendo música, a través de su dinastía.